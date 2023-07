Don du sang Salle Bernard Coulon Saint-Pourçain-sur-Sioule, 13 juillet 2023, Saint-Pourçain-sur-Sioule.

Saint-Pourçain-sur-Sioule,Allier

Avec la participation de votre association pour le don du sang bénévole. Se munir d’une pièce d’identité et ne pas venir à jeun.

Rendez-vous sur le site internet..

2023-07-13 15:00:00 fin : 2023-07-13 19:00:00. .

Salle Bernard Coulon

Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



With the participation of your association for voluntary blood donation. Bring an ID and do not come on an empty stomach.

Go to the website.

Con la participación de su asociación de donación voluntaria de sangre. Por favor, traiga su DNI y no venga con el estómago vacío.

Visite el sitio web.

Mit der Beteiligung Ihres freiwilligen Blutspendedienstes. Bitte bringen Sie einen Ausweis mit und kommen Sie nicht nüchtern.

Treffpunkt auf der Internetseite.

Mise à jour le 2023-07-05 par Office de tourisme Val de Sioule