Exposition de peinture de Yves Malhère Salle Bernadette Barrière Aubazines Catégories d’Évènement: Aubazines

Corrèze Exposition de peinture de Yves Malhère Salle Bernadette Barrière Aubazines, 1 septembre 2023, Aubazines. Aubazines,Corrèze Peintures animalières.

2023-09-01 fin : 2023-09-03 18:00:00. EUR.

Salle Bernadette Barrière

Aubazines 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Animal paintings Pinturas de animales Tiergemälde Mise à jour le 2023-06-24 par Corrèze Tourisme Détails Catégories d’Évènement: Aubazines, Corrèze Autres Lieu Salle Bernadette Barrière Adresse Salle Bernadette Barrière Ville Aubazines Departement Corrèze Lieu Ville Salle Bernadette Barrière Aubazines

Salle Bernadette Barrière Aubazines Corrèze https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aubazines/