Exposition de peinture de l’association du canal des arts Salle Bernadette Barrière Aubazines, 21 août 2023, Aubazines.

Aubazines,Corrèze

Canal des Arts à Aubazine est un groupe d’amis de la peinture, hébergé par l’association Jardin Des Sculptures, vous invite à découvrir leurs réalisations, aquarelles, acryliques, huiles et techniques variées et créatives.

2023-08-21 fin : 2023-08-26 18:00:00. EUR.

Salle Bernadette Barrière

Aubazines 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Canal des Arts in Aubazine is a group of friends of painting, hosted by the association Jardin Des Sculptures, invites you to discover their creations, watercolors, acrylics, oils and various creative techniques

Canal des Arts en Aubazine es un grupo de amigos de la pintura, organizado por la asociación Jardin Des Sculptures, le invita a descubrir su trabajo, acuarelas, acrílicos, óleos y diversas técnicas creativas

Canal des Arts in Aubazine ist eine Gruppe von Freunden der Malerei, die im Verein Jardin Des Sculptures untergebracht ist. Sie lädt Sie ein, ihre Werke, Aquarelle, Acrylbilder, Ölgemälde und verschiedene kreative Techniken zu entdecken

