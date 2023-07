Exposition du collectif les 6 ifs Salle Bernadette Barrière Aubazines Catégories d’Évènement: Aubazines

Corrèze Exposition du collectif les 6 ifs Salle Bernadette Barrière Aubazines, 31 juillet 2023, Aubazines. Aubazines,Corrèze Avec Jean Michel Nuptia: photographies, arts murs, Bernard Crémon: aquarelles, Raymond Cluzant: peintures.

2023-07-31 fin : 2023-08-06 18:00:00. EUR.

Salle Bernadette Barrière

Aubazines 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



With Jean Michel Nuptia: photographs, wall art, Bernard Crémon: watercolours, Raymond Cluzant: paintings Con Jean Michel Nuptia: fotografías, arte mural, Bernard Crémon: acuarelas, Raymond Cluzant: pinturas Mit Jean Michel Nuptia: Fotografien, Wandkunst, Bernard Crémon: Aquarelle, Raymond Cluzant: Gemälde

