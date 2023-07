Exposition de peinture Salle Bernadette Barrière Aubazines, 17 juillet 2023, Aubazines.

Aubazines,Corrèze

peintures d’Annie Nuptia, portraits et techniques mixtes, et de Danièle Fidéropoulos, peinture aborigène et techniques mixtes.

2023-07-17 fin : 2023-07-23 18:00:00. EUR.

Salle Bernadette Barrière

Aubazines 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



paintings by Annie Nuptia, portraits and mixed media, and Danièle Fidéropoulos, aboriginal painting and mixed media

pinturas de Annie Nuptia, retratos y técnicas mixtas, y Danièle Fidéropoulos, pintura aborigen y técnicas mixtas

gemälde von Annie Nuptia, Porträts und Mischtechniken, und von Danièle Fidéropoulos, Aborigines-Malerei und Mischtechniken

Mise à jour le 2023-06-24 par Corrèze Tourisme