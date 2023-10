Ciné-débat « Et si on parlait du travail ? » Salle Bellevue Vouziers Catégories d’Évènement: Ardennes

Vouziers Ciné-débat « Et si on parlait du travail ? » Salle Bellevue Vouziers, 9 novembre 2023, Vouziers. Ciné-débat « Et si on parlait du travail ? » Jeudi 9 novembre, 20h00 Salle Bellevue Proposé par le service Prévention des Risques Professionnels avec le soutien de l’échelon local du Vouzinois MSA, en partenariat avec la Communauté de Communes de l’Argonne Ardennaise (sa commission agricole notamment).

Programme : 20h – Accueil 20h30 – Projection du film documentaire « Et si on parlait du travail ? » L’exploitant, dans la même journée, revêt tour à tour de nombreuses casquettes ; en se levant, il est à la fois l’ouvrier qui réalise les travaux, l’agent administratif qui traite le courrier, le responsable financier qui appelle la banque, le directeur qui négocie un tracteur neuf… Au milieu de toutes ces tâches, il devient difficile de se dégager du temps pour penser sa stratégie d’entreprise ou pour préserver sa vie privée. Le documentaire retrace l’étude de Josiane VOISIN, ergonome, autour de l’activité de six exploitants. Il témoigne à la fois des difficultés et des différentes solutions que ces exploitants ont trouvées pour mieux vivre leur travail. 21h15 – Témoignage et débat autour du film Un moment de convivialité sera proposé à l’issue de la projection et du débat pour partager.

Entrée libre et gratuite mais inscription conseillée.

Inscriptions : Caroline CHARUEL – animatrice d’échelon local MSA – 06 30 65 65 98 – charuel.caroline@mam.msa.fr

Renseignements : Ophélie Fortes Da Cruz – ergonome MSA – 06 07 24 28 86 – fortes-da-cruz.ophelie@mam.msa.fr Salle Bellevue 51 rue de Condé 08490 VOUZIERS Vouziers 08400 Vouziers Ardennes Grand Est [{« link »: « mailto:charuel.caroline@mam.msa.fr »}, {« link »: « mailto:fortes-da-cruz.ophelie@mam.msa.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-09T20:00:00+01:00 – 2023-11-09T22:30:00+01:00

