Atelier danse du Bal de Bellevue Salle Bellevue, Saint-Herblain (44), 21 novembre 2023, .

Atelier danse du Bal de Bellevue Mardi 21 novembre, 18h30 Salle Bellevue, Saint-Herblain (44) Gratuit

Nouveaux formats d’atelier danse pour devenir guide-danseur.euse lors d’un bal de la compagnie Sysètme B. Une fois par an, vous revêtirez vos habits de lumière pour guider le public dans la danse aux côtés de Laura et Fatima, danseuses de la compagnie.Prochain rendez-vous – journée réflexive et festive Préparez-vous à embarquer le public dans la danse le vendredi 24 novembre 2023 à 20h00 pour « Le LAB de Bellevue – journée réflexive et festive » ! Prochain atelier : Mardi 21 novembre ATELIERS GRATUITS ET OUVERTS À TOUTES ET TOUS LIEUCentre socioculturel Le Grand BSalle Bellevue11 Rue de Dijon, 44800 Saint-Herblain CONTACTcie.systeme.b@gmail.com06 95 14 76 85Possibilité d’adhérer à l’association Système B (2€)

Salle Bellevue, Saint-Herblain (44) 11, Rue de Dijon

Salle Bellevue, 44800 Saint-Herblain, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-21T18:30:00+01:00 – 2023-11-21T22:30:00+01:00

nivernais atelier