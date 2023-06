Le Bal de Bellevue Salle Bellevue, Saint-Herblain (44), 30 juin 2023, .

Le Bal de Bellevue est un projet de territoire mené par la Cie Système B sur le quartier Bellevue entre Nantes et Saint-Herblain. Cette année, rendez-vous le 30 juin, côté herblinois au Théâtre de Verdure dans le Parc du Centre socioculturel Le Grand B pour guincher la cumbia comme le galop nantais en passant par le dabké et terminant par le swing ! PROGRAMME dès 16h : Fête du quartier avec des jeux et des animations des acteurs locaux19h00 : Initiation swing20h00 : Le Bal de Bellevue de la Cie Système B22h00 : Soirée swing avec La Bounce Family – – – – – – -Vous connaissez un chant traditionnel, une danse populaire,un air de oud, un rythme de tambour ?Venez le partager directement sur place avec Zsofia – ethnomusicologue et Laura – danseuse de la compagnie !- – – – – – INFOS Vendredi 30 JuinThéâtre de verdure – Parc du Grand B, Saint-HerblainGRATUIT et ouvert à toutes et tousBuvette et restauration sur place CONTACTCompagnie Système Bcie.systeme.b@gmail.com06 95 14 76 85compagnie-systemeb.com

Salle Bellevue, Saint-Herblain (44) 11, Rue de Dijon

