CARNE Salle Bellevue Mont Lozère et Goulet, 12 octobre 2023, Mont Lozère et Goulet.

Mont Lozère et Goulet,Lozère

CARNE est une forme jouissive et poétique réunissant Femmes et Hommes, ensemble dans l’arène, pour interroger, mettre en lumière et se réapproprier collectivement un sujet qui nous concerne toutes et tous : LA VIANDE.

En résidence à Belvezet du 9 au ….

2023-10-12 fin : 2023-10-12 . EUR.

Salle Bellevue

Mont Lozère et Goulet 48170 Lozère Occitanie



CARNE is a playful, poetic form that brings men and women together in the arena to question, highlight and collectively reclaim a subject that concerns us all: MEAT.

In residence at Belvezet from 9 to …

CARNE es una forma poética estimulante que reúne a mujeres y hombres en la arena para cuestionar, poner de relieve y reivindicar colectivamente un tema que nos concierne a todos: LA CARNE.

En residencia en Belvezet de 9 a …

CARNE ist eine genussvolle und poetische Form, die Frauen und Männer zusammen in der Arena zusammenbringt, um ein Thema, das uns alle betrifft, zu hinterfragen, zu beleuchten und sich kollektiv wieder anzueignen: FLEISCH.

In Belvezet vom 9. bis zum …

Mise à jour le 2023-09-14 par 48 – OT Mont Lozère