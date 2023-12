PETIT BAL D’HIVER COSTUMÉ Salle Bellevue La Bernerie-en-Retz, 28 février 2024, La Bernerie-en-Retz.

La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique

Début : 2024-02-28 15:30:00

fin : 2024-02-28 16:30:00

Découvrez en famille le petit bal d’hiver costumé, sur des danses du Moyen-âge, de la Renaissance, et des danses bretonnes et traditionnelles..

Après le Petit bal d’automne des petites sorcières et des korrigans, retrouvez-nous pour le Petit bal d’hiver costumé!

Princesses ou chevaliers, revêtez vos plus beaux atours, c’est le temps du carnaval !

Venez danser en famille dans une belle ambiance chaleureuse et colorée, n’hésitez pas !

Un bal jeune public, pour une après-midi festive pour découvrir en famille des danses de la Renaissance, bretonnes et traditionnelles…

Nous vous donnons rendez-vous pour 3 pas de danses et plus, au Petit Bal d’hiver !

Salle Bellevue

La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire



