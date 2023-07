PETIT BAL D’AUTOMNE Salle Bellevue La Bernerie-en-Retz, 25 octobre 2023, La Bernerie-en-Retz.

La Bernerie-en-Retz,Loire-Atlantique

PETIT BAL D’AUTOMNE

costumé, pour découvrir en famille des danses du Moyen-âge, de la Renaissance, et des danses bretonnes et traditionnelles..

2023-10-25 fin : 2023-10-25 16:30:00. .

Salle Bellevue

La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire



LITTLE AUTUMN BALL

to discover medieval, Renaissance, Breton and traditional dances.

PEQUEÑO BAILE DE OTOÑO

un pequeño baile de otoño con disfraces, para que toda la familia descubra las danzas de la Edad Media, el Renacimiento y los bailes bretones y tradicionales.

KLEINER HERBSTBALL

kostümiert, um mit der ganzen Familie Tänze aus dem Mittelalter und der Renaissance sowie bretonische und traditionelle Tänze zu entdecken.

