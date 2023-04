INITIATION DE DANSES ANCIENNES DU MOYEN-ÂGE A LA RENAISSANCE Salle Bellevue, 19 avril 2023, La Bernerie-en-Retz.

​Tradifolie vous propose :

Petit Bal du printemps

« J’ai vu le loup, le renard et la belette… »



Venez danser au Petit Bal du Printemps avec Les Danceries Jade de Retz de Tradifolie en partenariat avec Kerverner Raëz Dansou. Une après-midi festive pour découvrir en famille, des danses du moye.

Salle Bellevue

La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire



tradifolie offers you :

Little Spring Ball

« I saw the wolf, the fox and the weasel?

Come and dance at the Little Spring Ball with Tradifolie’s Danceries Jade de Retz in partnership with Kerverner Raëz Dansou. A festive afternoon to discover with your family, dances from the middle ages

tradifolie le ofrece :

Pequeño baile de primavera

¿ »Vi al lobo, al zorro y a la comadreja »?

Venga a bailar al Pequeño Baile de Primavera con Les Danceries Jade de Retz de Tradifolie en colaboración con Kerverner Raëz Dansou. Una tarde festiva para descubrir en familia las danzas de la Edad Media

?Tradifolie bietet Ihnen :

Kleiner Frühlingsball

« Ich habe den Wolf, den Fuchs und das Wiesel gesehen?

Tanzen Sie beim kleinen Frühlingsball mit Les Danceries Jade de Retz von Tradifolie in Zusammenarbeit mit Kerverner Raëz Dansou. Ein festlicher Nachmittag, an dem die ganze Familie Tänze aus dem Mittelalter entdecken kann

