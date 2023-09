Petit Bal d’Automne costumé Salle Bellevue, La Bernerie-en-Retz (44) Petit Bal d’Automne costumé Salle Bellevue, La Bernerie-en-Retz (44), 25 octobre 2023, . Petit Bal d’Automne costumé Mercredi 25 octobre, 15h30 Salle Bellevue, La Bernerie-en-Retz (44) au chapeau Nouvelle saison pour le Petit Bal ! Bal jeune public, pour des petites sorcières et des korrigans. après-midi festive pour découvrir en famille des danses de La Renaissance et traditionnelles. source : événement Petit Bal d’Automne costumé publié sur AgendaTrad Salle Bellevue, La Bernerie-en-Retz (44) Place Bellevue

baltrad balfolk

