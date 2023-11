Téléthon Milonnais Salle Bellevue Fontaine Milon, Mazé-Milon (49) Téléthon Milonnais Salle Bellevue Fontaine Milon, Mazé-Milon (49), 2 décembre 2023, . Téléthon Milonnais Samedi 2 décembre, 17h00 Salle Bellevue Fontaine Milon, Mazé-Milon (49) Gratuit La commune de Mazé Milon participe au Téléthon. A cette occasion, Les Branchéfolks joueront de 17h à 19h avec explication des danses. D’autres animations sont prévues tout au long de la journée! Alors n’hésitez pas à venir vous amuser et vous partiperez ainsi à la grande cause du Téléthon! source : événement Téléthon Milonnais publié sur AgendaTrad Salle Bellevue Fontaine Milon, Mazé-Milon (49) Salle Bellevue Fontaine Milon, 49140 Mazé-Milon, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/46396 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

nivernais 49

