avec ORIES Salle Bellegrave, Pessac (33) 39, Rue Anatole France Salle Bellegrave, 33600 Pessac, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/40592 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] C’est le retour du bal de l’Airial ! Avec cette année : 21h : ateliers de vielle de Pascal Lefeuvre puis ateliers de violon de Cathy Castet et Olivier Sirgue Suivi du bal du groupe ORIES. Entrée 9 euros, 7 euros tarif réduit source : événement Bal de l’Airial publié sur AgendaTrad

