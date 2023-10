Soirée hip hop roller party Salle Bellegrave Pessac Catégories d’Évènement: Gironde

Soirée hip hop roller party Vendredi 13 octobre, 18h00 Salle Bellegrave Tarifs : +16ans – 7 € / Étudiant ou -16ans – 5 €. Les BDX Rollergirls sont présentes au 0FF des Vibrations Urbaines !**À cette occasion, venez tous nous retrouver le vendredi 13 à la salle Bellegrave!**

Soirée HIP HOP ROLLER PARTY animée par un DJ et par l’association Bdx rollergirls, qui en plus de vous aider, si besoin, en profiteront pour vous apprendre une petite chorégraphie. Infos pratiques Entrée : Tarif adulte (+16ans) 7€ et Tarif étudiant ou -16ans : 5€

Besoin de patins? Location de rollers quad (patins à roulettes) sur place selon disponibilité (pointures 2 à 46) : 3€/2h.

Buvette tenue par les BDX ROLLERGIRLS

Places limitées ! Salle Bellegrave avenue du Colonel Robert Jacqui Pessac 33600

Détails Catégories d'Évènement: Gironde, Pessac

