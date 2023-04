La cuillère en bois Salle Belle Croix Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

La cuillère en bois Salle Belle Croix, 12 mai 2023, Orléans. La cuillère en bois Vendredi 12 mai, 20h30 Salle Belle Croix Tarif 25 € Spectacle gourmand autour de la confection d’un minestrone entre deux familles, française et italienne.

A l’issue de la représentation, les spectateurs pourront déguster cette soupe typique élaborée dans la bonne humeur ! Salle Belle Croix 141 rue du Poirier Rond 45 000 ORLEANS Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 07 87 19 31 32 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-12T20:30:00+02:00 – 2023-05-12T22:30:00+02:00

