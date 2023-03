L’orchestre comme levier de management Salle Belle Croix Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

L'orchestre comme levier de management Mardi 21 mars, 18h00 Salle Belle Croix, Orléans Sur inscription, tarif normal 16 €, tarif étudiant 8€ Le chef d'orchestre est un meneur, un gestionnaire, un responsable de ressources humaines, un assistant social, un responsable en cas de crise… De chef d'orchestre à leader il n'y a qu'un pas. Clément JOUBERT aura l'occasion lors de cette conférence de partager avec vous son expérience de leader en tant que directeur de la Fabrique Opéra Val de Loire, chef d'orchestre et orchestrateur. Isabelle DRIANNE, co-animera cette conférence en s'appuyant sur les compétences comportementales essentielles à un leader : autonomie, motivation, fixation d'objectifs, sens fondamental,… Lors de cette conférence vous serez transporté dans un monde d'harmonies pour mieux aborder la posture de leader.

