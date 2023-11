CONCERT PAR LA CHORALE ECLATS DE VOIX – CANDÉ Salle Beaulieu Candé, 27 janvier 2024, Candé.

Candé,Maine-et-Loire

Concert proposé par la chorale Éclats de Voix, les samedi 27 et dimanche 28 janvier 2024, à la salle Beaulieu de Candé..

2024-01-27 fin : 2024-01-27 . EUR.

Salle Beaulieu

Candé 49440 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Concert by the Éclats de Voix choir, Saturday January 27 and Sunday January 28, 2024, at the Salle Beaulieu in Candé.

Concierto del coro Éclats de Voix, el sábado 27 y el domingo 28 de enero de 2024, en la Salle Beaulieu de Candé.

Vom Chor Éclats de Voix angebotenes Konzert am Samstag, den 27. und Sonntag, den 28. Januar 2024 im Saal Beaulieu in Candé.

