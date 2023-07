Le bal de la foire version gala avec l’orchestre de Nicole Bergès Salle Bartholdi Châteauneuf-la-Forêt, 18 août 2023, Châteauneuf-la-Forêt.

Châteauneuf-la-Forêt,Haute-Vienne

L’escola dau Mont Gargan espére accueillir les amoureux de la danse sur le parquet de la salle Bartholdi. Les accordéonistes régionaux se produiront tout au long de l’après-midi sur le podium. Ils seront accompagnés par l’orchestre de Nicole Bergès.

Dès midi, le Bistrot de Stéph vous propose : un repas tête de veau ou blanquette de veau, entrée, plat, fromage, dessert (Réservations obligatoires : 05 55 69 39 32)

Puis, à partir de 14 h 30, venez danser !

Repas + bal = 24 € | Repas seul = 17€ | Bal seul = 10€.

2023-08-18 fin : 2023-08-18 . .

Salle Bartholdi

Châteauneuf-la-Forêt 87130 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The escola dau Mont Gargan hopes to welcome dance lovers to the floor of the Salle Bartholdi. Regional accordionists will perform throughout the afternoon on the podium. They will be accompanied by Nicole Bergès?s orchestra.

From midday, the Bistrot de Stéph will be serving a meal of tête de veau or blanquette de veau, including starter, main course, cheese and dessert (reservations required: 05 55 69 39 32)

Then, from 2:30 p.m., come and dance!

Meal + dance = 24 ? | Meal only = 17 ? | Dance only = 10?

La escola dau Mont Gargan espera recibir a los amantes del baile en la pista de la Salle Bartholdi. Acordeonistas regionales actuarán en el podio durante toda la tarde. Estarán acompañados por la orquesta de Nicole Bergès.

A partir del mediodía, el Bistrot de Stéph servirá una tête de veau o blanquette de veau con entrante, plato principal, queso y postre (reserva obligatoria: 05 55 69 39 32)

Después, a partir de las 14.30 h, ¡a bailar!

Comida + baile = 24 euros | Sólo comida = 17 euros | Sólo baile = 10 euros

Die escola dau Mont Gargan hofft, Tanzliebhaber auf dem Parkett des Bartholdi-Saals begrüßen zu können. Regionale Akkordeonisten werden den ganzen Nachmittag über auf dem Podium auftreten. Begleitet werden sie vom Orchester von Nicole Bergès.

Ab 12 Uhr bietet Ihnen das Bistrot de Stéph: ein Kalbskopf- oder Kalbsblanquette-Essen, Vorspeise, Hauptgericht, Käse, Dessert (Reservierungen erforderlich: 05 55 69 39 32)

Ab 14:30 Uhr können Sie dann das Tanzbein schwingen!

Essen + Ball = 24 ? | Nur Essen = 17 ? | Nur Ball = 10 ?

Mise à jour le 2023-05-11 par OT Briance Combade