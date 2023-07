Cet évènement est passé Le bal de la foire Salle Bartholdi Châteauneuf-la-Forêt Catégories d’Évènement: Châteauneuf-la-Forêt

Haute-Vienne Le bal de la foire Salle Bartholdi Châteauneuf-la-Forêt, 18 mai 2023, Châteauneuf-la-Forêt. Châteauneuf-la-Forêt,Haute-Vienne .

2023-05-18 fin : 2023-05-18 . .

Salle Bartholdi

Châteauneuf-la-Forêt 87130 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-05-11 par OT Briance Combade Détails Catégories d’Évènement: Châteauneuf-la-Forêt, Haute-Vienne Autres Lieu Salle Bartholdi Adresse Salle Bartholdi Ville Châteauneuf-la-Forêt Departement Haute-Vienne Lieu Ville Salle Bartholdi Châteauneuf-la-Forêt

Salle Bartholdi Châteauneuf-la-Forêt Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateauneuf-la-foret/