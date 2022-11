Rencontre et débat sur l’Ukraine d’hier à aujourd’hui, un combat pour la liberté Salle Barcelone Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Rencontre et débat sur l’Ukraine d’hier à aujourd’hui, un combat pour la liberté Salle Barcelone, 25 novembre 2022, Toulouse. Rencontre et débat sur l’Ukraine d’hier à aujourd’hui, un combat pour la liberté Vendredi 25 novembre, 17h30 Salle Barcelone

Accès libre et gratuit

Ukraine d’hier à aujourd’hui, un combat pour la liberté Avec Olivier Weber et Cédric Gras Regards croisés entre deux écrivains voyageurs de retour d’Ukraine. Salle Barcelone 22 allées de Barcelone, 31000 Toulouse, France Amidonniers / Compans-Caffarelli Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « http://www.terresdailleurs.org »}] Renseignements sur www.terresdailleurs.org

2022-11-25T17:30:00+01:00

2022-11-25T19:00:00+01:00

