Conférence "Pierre Guérin, résistant né à Villedieu-les-Poêles » Salle Barbey d'Aurevilly, 14 juin 2023, Coutances

Manche . Conférence « Pierre Guérin, résistant né à Villedieu-les-Poêles » par Philippe Clairay. Conférence « Pierre Guérin, résistant né à Villedieu-les-Poêles » par Philippe Clairay. cgh.secretariat50@gmail.com Salle Barbey d’Aurevilly Les Unelles Coutances

