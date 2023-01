La 91 de Gometz-le-Châtel > 24h RANDO Salle Barbara de Gometz-le-Châtel, 15 avril 2023, Gometz-le-Châtel.

La 91 de Gometz-le Châtel – 24h rando vous attend le week-end du 15 et 16 avril 2023 pour sa troisième édition.

Salle Barbara de Gometz-le-Châtel Rue du fromentau, 91940 Gometz-le-Châtel Gometz-le-Châtel 91940 Essonne Île-de-France

Organisée par RandoGom, avec le soutien du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de l’Essonne, et de ses partenaires, la 91 – 24h Rando revient pour sa troisième édition !

Comme on dit jamais deux sans trois, on est reparti…

À la recherche d’un événement qui fait bouger la rando et va vous tenir en haleine pendant 24 h ?

le samedi : on est parti…

et le dimanche : on remonte ses manches !

Au programme, accrochez vous, il va y avoir du sport :

> Samedi & Dimanche : Départs des 91 km en 24h maximum et du 50 km en 16h maximum, en rando libre (seul.e) ou accompagnée.

> Dimanche : Un 25 km en marche d’endurance Audax (allure de 6 km/h), avec notre capitaine de route bien sûr !

Si vous préférez des escapades un peu plus courtes :

12 km pour la rando du matin, rendez-vous fixé à 8h30

19 km ou 25 km à 9h00 pour une rando à la journée (choix de la distance après le pique-nique tiré du sac.).

15 km en Marche Nordique, c’est la nouvelle de cette année, départ à 9h30, (pensez à apporter vos bâtons !)

9,1 km pour la rando de l’après-midi, départ de 13h30 !

Nouveauté également de cette année, les randonneurs/randonneuses du 91 km pourront réaliser un mythique 100 km > via la boucle additionnelle de 9,1 km !

* Informations pratiques :

Pour les 100, 91 et 50 km des salles de repos et des points de restauration seront prévus.

Tarifs :

91 km : 12€ licencié FFRP / 14€ non licencié

50 km : 10€ licencié FFRP / 12€ non licencié

25 km Audax : 5€

25_, 19, 12 ou 9,1 km et marche nordique 15 km (randos accompagnées) :_

3€ licencié FFRP / 5€ non licencié

Inscriptions et paiements en ligne obligatoires :

https://www.rando91.com/evenements/la-91-24h-rando/inscription-la-91-24h-rando/

Pas de possibilité de paiement sur place.

Rendez-vous : le samedi et le dimanche à la Salle Barbara – rue du Fromenteau – Gometz-le-Châtel

Accès :

– Gare Orsay-Ville – Bus 39-07 arrêt St Nicolas.

– Parkings et stationnements gratuits.

– Sur réservation > navette gratuite depuis la gare RER de Bures-sur-Yvettes



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

