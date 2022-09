Conférence Salle Balneum, Palais des arts, 14 octobre 2022, Dinard.

Conférence 14 – 16 octobre Salle Balneum, Palais des arts

Journées nationales de l’architecture

Salle Balneum, Palais des arts 2 boulevard Wilson 35 800 Dinard Saint-Énogat Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne

« La saga Lesage » par Simon Texier et Daniel Le Coëdic

Jeudi 13 octobre, à 15h, au Balneum

Victor, Robert et Pierre Lesage sont trois architectes bretons actifs tout au long du 20ème siècle, dont l’œuvre illustre remarquablement les évolutions matérielles et sociales. Dinard fut ainsi la grande ambition de Victor Lesage, qui espéra faire de la Vicomté un modèle d’urbanisation littorale. Mais à la maîtrise d’un métier, ils ajoutèrent le désir ardent de servir la cause solidariste concrétisée dans la maison de Mutualité que Victor et Robert édifièrent à Paris. Cette conviction et la fidélité à leurs origines leur firent en outre tenir un rôle primordial dans l’organisation des Bretons émigrés en Île-de-France. La conférence expose les différents aspects de ces engagements humanistes, urbanistiques et architecturaux.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-14T09:00:00+02:00

2022-10-16T18:30:00+02:00

