DéJEUner de société Salle Ballot Ouzouer-sur-loire Catégorie d’Évènement: Ouzouer-sur-loire DéJEUner de société Salle Ballot Ouzouer-sur-loire, 5 novembre 2023, Ouzouer-sur-loire. DéJEUner de société Dimanche 5 novembre, 13h30 Salle Ballot par Hospitalité diocésaine d’Orléans – Au menu : Apéritif – Buffet d’entrées – Plat unique – Fromage – Buffet de desserts – Café et vins compris – Jeux : jeux géants – Tombola – Animations diverses – Jeux de société 11h30 : ouverture des portes pour le repas

14h30 : début des jeux Réservations avant le 19/10 Salle Ballot Salle Ballot, route de la centrale, Ouzouer-sur-loire Ouzouer-sur-loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 84 06 36 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-05T13:30:00+01:00 – 2023-11-05T17:00:00+01:00

2023-11-05T13:30:00+01:00 – 2023-11-05T17:00:00+01:00 FMACEN045V50B6ZI PIXABAY Détails Catégorie d’Évènement: Ouzouer-sur-loire Autres Lieu Salle Ballot Adresse Salle Ballot, route de la centrale, Ouzouer-sur-loire Ville Ouzouer-sur-loire Lieu Ville Salle Ballot Ouzouer-sur-loire latitude longitude 47.757417;2.487142

Salle Ballot Ouzouer-sur-loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ouzouer-sur-loire/