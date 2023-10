Randonnée des cigognes Salle Ballot Ouzouer-sur-loire Catégorie d’Évènement: Ouzouer-sur-loire Randonnée des cigognes Salle Ballot Ouzouer-sur-loire, 29 octobre 2023, Ouzouer-sur-loire. Randonnée des cigognes Dimanche 29 octobre, 06h00 Salle Ballot par les amis des sentiers d’Ouzouer sur Loire au profit de l’Amicale d’Animation du centre des Cigogne de Gien (Maladie Alzheimer) – 5 parcours : 6km, 9km, 12km, 15km et 20km – Ravitaillements sur les parcours ; N’oubliez pas votre gobelet! Des gobelets réutilisables seront proposés à la vente Inscriptions obligatoires avant le départ Salle Ballot Salle Ballot, route de la centrale, Ouzouer-sur-loire Ouzouer-sur-loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-29T06:00:00+01:00 – 2023-10-29T08:30:00+01:00

Catégorie d'Évènement: Ouzouer-sur-loire

Lieu Salle Ballot
Adresse Salle Ballot, route de la centrale, Ouzouer-sur-loire
Ville Ouzouer-sur-loire

