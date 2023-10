Bourse aux Vêtements Automne Hiver (journée vente) salle balène Figeac, 10 novembre 2023, Figeac.

Figeac,Lot

L’association l’enfant et nous -Assistances maternelles-, vous propose une bourse aux vêtements d’automne et d’hiver (puériculture et jouets d’occasion).

2023-11-10 18:30:00 fin : 2023-11-10 18:00:00. EUR.

salle balène

Figeac 46100 Lot Occitanie



The association l’enfant et nous -Assistances maternelles-, offers you an autumn and winter clothing exchange (childcare and second-hand toys)

La asociación l’enfant et nous -Assistances maternelles-, te propone un mercadillo de ropa de otoño e invierno (puericultura y juguetes de segunda mano)

Der Verein l’enfant et nous -Assistances maternelles-, bietet Ihnen eine Börse für Herbst- und Winterkleidung (Kinderpflege und gebrauchtes Spielzeug)

