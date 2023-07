Exposition Flac, Alinéa 3 salle balène Figeac, 4 juillet 2023, Figeac.

Figeac,Lot

Le FLAC (Forum Lotois d’Art Contemporain) est une association de plasticiens dont l’objet est de promouvoir l’Art Vivant dans le Lot.

Cette année l’exposition a pour thème Alinéa 3

Avec les artistes plasticiens du FLAC :

Martine Auger, Danie Faurie,Valérie Gendre- Kleber, Jacques RivalI, Martin Ward, Kate WIickham, Françoise Herman, Dany Lainville, ¨Patrick Lainville et d’autres artistes plasticiens invités qui vous présenteront leurs œuvres récentes.

Entrée libre.

2023-07-04 14:30:00 fin : 2023-07-04 18:30:00. EUR.

salle balène

Figeac 46100 Lot Occitanie



FLAC (Forum Lotois d?Art Contemporain) is an association of visual artists whose aim is to promote living art in the Lot.

The theme of this year’s exhibition is Alinéa 3

With FLAC artists:

Martine Auger, Danie Faurie,Valérie Gendre- Kleber, Jacques RivalI, Martin Ward, Kate WIickham, Françoise Herman, Dany Lainville, ¨Patrick Lainville and other visual artists invited to present their recent works.

Free admission

FLAC (Forum Lotois d’Art Contemporain) es una asociación de artistas visuales cuyo objetivo es promover el arte vivo en el Lot.

El tema de la exposición de este año es Alinéa 3

Con artistas de la FLAC:

Martine Auger, Danie Faurie,Valérie Gendre- Kleber, Jacques RivalI, Martin Ward, Kate WIickham, Françoise Herman, Dany Lainville, ¨Patrick Lainville y otros artistas visuales invitados a presentar sus obras recientes.

Entrada gratuita

Das FLAC (Forum Lotois d’Art Contemporain) ist eine Vereinigung von bildenden Künstlern, deren Ziel es ist, die lebendige Kunst im Departement Lot zu fördern.

Die diesjährige Ausstellung hat das Thema Alinéa 3

Mit den bildenden Künstlern des FLAC:

Martine Auger, Danie Faurie, Valérie Gendre- Kleber, Jacques RivalI, Martin Ward, Kate WIickham, Françoise Herman, Dany Lainville, ¨Patrick Lainville und anderen eingeladenen Künstlern, die ihre neuesten Werke vorstellen werden.

Freier Eintritt

