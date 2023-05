Festival de théâtre de Figeac « de vos yeux » et » Nul si découvert » salle balène /cour du Puy, 25 juillet 2023, Figeac.

Figeac,Lot

De vos yeux

Une pièce immersive inspirée des mythes et de la sciences fiction

De vos yeux plonge le public au cœur d’un conte d’anticipation inspiré du voyage d’Orphée. Dans un dispositif musical et immersif flirtant avec la science-fiction, Julien Bouffier et Marie-Claude Verdier se saisissent des mythes antiques pour offrir un brûlant écho à notre époque.

Dans une salle obscure, équipé.es de casques audio, les spectateur.rices se retrouvent pris au piège dans un mystérieux entre deux mondes. Ils entament cette traversée périlleuse et sensorielle des Enfers aux côtés du jeune Andy, lancé à la poursuite d’Allison pour la ramener à la vie.

Bravant la mort, traversant les murs, les deux adolescent.es devront lutter contre le désespoir pour continuer à se battre. Mais aussi avoir le courage d’accepter que tout ne peut être changé.

Une épopée sur la jeunesse d’aujourd’hui et ses engagements, entre idéaux et désillusions.

Durée du spectacle : 1h

« Nul si découvert »

Qui est-il, ce drôle de type qui se promène sans but dans un centre commercial ?

Hagard, indéfini, affable, goulu… ce héros de l’hyper déambule dans les allées du supermarché à la recherche de petites jouissances et enchantements. Il se jette sur les distributeurs de friandises, les buffets en libre-service et les stands de dégustation. Il salive devant les produits alignés sur les rayons, aimerait tout avaler, engloutir. Il nous abreuve de sa parole, de ses obsessions, démons et rêves, tandis que nous semblons peu à peu absorbés par son gouffre intérieur.

Dans cette performance au rythme haletant, Olivier Martin-Salvan, acteur de génie aux ressources incomparables, incarne avec brio ce personnage vorace prêt à tout pour se gorger du monde.

Adaptation du roman de Valérian Guillaume, Nul si découvert livre la partition sensible, poétique et tendre d’une odyssée du quotidien, qui questionne la place du désir et des marges dans la société contemporaine.

Durée du spectacle : 1h30 environ

À partir de 14 ans.

2023-07-25 à 19:00:00 ; fin : 2023-07-25 . EUR.

salle balène /cour du Puy

Figeac 46100 Lot Occitanie



With your eyes

An immersive play inspired by myth and science fiction

De vos yeux plunges the audience into the heart of a tale of anticipation inspired by Orpheus’ journey. In a musical and immersive device flirting with science fiction, Julien Bouffier and Marie-Claude Verdier seize ancient myths to offer a burning echo to our time.

In a darkened room, equipped with headphones, the spectators find themselves trapped in a mysterious between two worlds. They begin this perilous and sensory crossing of the Underworld alongside young Andy, who is in pursuit of Allison to bring her back to life.

Braving death, crossing walls, the two teenagers will have to fight against despair to continue fighting. But they must also have the courage to accept that not everything can be changed.

An epic about today?s youth and its commitments, between ideals and disillusionment.

Duration of the show: 1 hour

« No one so discovered »

Who is he, this strange guy who walks aimlessly in a shopping mall?

Haggard, indefinite, affable, greedy? this hero of the hyper wanders in the alleys of the supermarket in search of small pleasures and enchantments. He throws himself on the candy machines, the self-service buffets and the tasting stands. He salivates at the products lined up on the shelves, he would like to swallow everything. He feeds us with his words, his obsessions, demons and dreams, while we seem to be gradually absorbed by his inner abyss.

In this performance with a breathless rhythm, Olivier Martin-Salvan, a genius actor with incomparable resources, brilliantly embodies this voracious character ready to do anything to gorge himself on the world.

Adapted from Valérian Guillaume’s novel, Nul si découvert delivers the sensitive, poetic and tender score of an everyday odyssey, which questions the place of desire and the margins in contemporary society.

Duration of the show : 1h30 approximately

From 14 years old

Con los ojos

Una obra de inmersión inspirada en el mito y la ciencia ficción

De vos yeux sumerge al público en el corazón de una historia de anticipación inspirada en el viaje de Orfeo. En un dispositivo musical e inmersivo que coquetea con la ciencia ficción, Julien Bouffier y Marie-Claude Verdier se basan en mitos antiguos para ofrecer un eco ardiente a nuestro tiempo.

En una sala a oscuras, equipados con auriculares, los espectadores se encuentran atrapados en un misterioso entre-mundos. Inician un peligroso y sensorial viaje por el inframundo con el joven Andy, que persigue a Allison para devolverla a la vida.

Desafiando a la muerte, atravesando muros, los dos adolescentes tendrán que luchar contra la desesperación para seguir luchando. Pero también deberán tener el valor de aceptar que no todo se puede cambiar.

Una epopeya sobre la juventud de hoy y sus compromisos, entre ideales y desilusiones.

Duración del espectáculo: 1 hora

« Nadie descubrió »

¿Quién es este tipo extraño que deambula sin rumbo por un centro comercial?

Haggard, indefinido, afable, glotón… este héroe del hiper deambula por los pasillos del supermercado en busca de pequeños placeres y encantos. Se lanza sobre las máquinas de golosinas, los autoservicios y los puestos de degustación. Saliva ante los productos alineados en las estanterías, le gustaría tragárselo todo, engullirlo. Nos alimenta con sus palabras, sus obsesiones, sus demonios y sus sueños, mientras nosotros parecemos ser absorbidos poco a poco por su abismo interior.

En esta interpretación sin aliento, Olivier Martin-Salvan, un actor genial con recursos incomparables, encarna brillantemente a este personaje voraz dispuesto a todo para atiborrarse de mundo.

Adaptación de la novela de Valérian Guillaume, Nul si découvert ofrece una partitura sensible, poética y tierna de una odisea cotidiana, que cuestiona el lugar del deseo y de los márgenes en la sociedad contemporánea.

Duración del espectáculo: alrededor de 1h30

A partir de 14 años

Aus deinen Augen

Ein immersives Stück, inspiriert von Mythen und Science Fiction

De vos yeux lässt das Publikum in eine Zukunftsgeschichte eintauchen, die von der Reise des Orpheus inspiriert ist. In einem musikalischen und immersiven Dispositiv, das mit Science-Fiction flirtet, greifen Julien Bouffier und Marie-Claude Verdier die antiken Mythen auf, um ein brennendes Echo auf unsere Zeit zu liefern.

In einem dunklen Raum, mit Kopfhörern ausgestattet, werden die Zuschauer in einer geheimnisvollen Zwischenwelt gefangen. Sie beginnen diese gefährliche und sinnliche Reise durch die Unterwelt an der Seite des jungen Andy, der Allison verfolgt, um sie wieder zum Leben zu erwecken.

Dem Tod trotzend und durch Wände hindurch müssen die beiden Teenager gegen die Verzweiflung ankämpfen, um weiterzukämpfen. Aber sie müssen auch den Mut haben, zu akzeptieren, dass sich nicht alles ändern lässt.

Ein Epos über die Jugend von heute und ihre Verpflichtungen, zwischen Idealen und Desillusionierung.

Dauer der Aufführung: 1 Stunde

« Nul so entdeckt »

Wer ist er, dieser komische Typ, der ziellos in einem Einkaufszentrum herumläuft?

Dieser Held des Hypermarkts schlendert durch die Gänge des Supermarkts auf der Suche nach kleinen Freuden und Verzauberungen. Er stürzt sich auf die Süßigkeitenautomaten, die Selbstbedienungsbüffets und die Verkostungsstände. Ihm läuft das Wasser im Mund zusammen, wenn er die in den Regalen aufgereihten Produkte sieht, und er würde am liebsten alles schlucken und verschlingen. Er tränkt uns mit seinen Worten, seinen Obsessionen, Dämonen und Träumen, während wir nach und nach von seinem inneren Abgrund verschluckt zu werden scheinen.

In dieser Performance mit atemberaubendem Tempo verkörpert Olivier Martin-Salvan, ein genialer Schauspieler mit unvergleichlichen Ressourcen, mit Bravour diesen gefräßigen Charakter, der zu allem bereit ist, um sich an der Welt satt zu essen.

Die Adaption des Romans von Valérian Guillaume, Nul si découvert, liefert die sensible, poetische und zärtliche Partitur einer Odyssee des Alltags, die den Platz des Begehrens und der Ränder in der zeitgenössischen Gesellschaft hinterfragt.

Dauer der Aufführung: ca. 1,5 Stunden

Ab 14 Jahren

Mise à jour le 2023-05-21 par OT Figeac