For ever Agité·e·s : Marto’s Pikeurs + M.O.S.H. + DjT Purple Samedi 9 décembre, 20h00 Salle bal à aude

On fêtera ensemble la reformation des Marto’S Pikeurs, groupe culte de ska punk d’il y a 20 ans, mais on se débouchera bien les oreilles avant le grand saut dans le bain cuivré, en ouvrant la scène avec M.O.S.H (Method Of Southern Hardcore) et leur métal hardcore… Et pour ne pas finir en douceur, DjT Purple nous a concocté un set de dingo Drum Core n Bass à vous déboiter les oreilles et les genoux !

► M.O.S.H. (Method of Southern Hardcore)

Formé en janvier, le groupe est un combo métal hardcore qui nous vient de Toulouse. Un son tout droit sorti des terres du sud influencé par les groupes originels du CBGB et du Métal Hardcore actuel.

MxOxSxH vient alerter sur l’obsolescence programmée de notre société afin de repenser l’avenir.

https://www.youtube.com/@method.of.southern.hardcore

► Marto’s Pikeurs

Les MARTO’S PIKEURS reviennent sur les planches pour quelques dates !

Le groupe a marqué les esprits entre 1990 et 2000 avec ce mélange de style inédit à l’époque, plutôt Ska-Punk à leurs débuts puis Hip-hop Hardcore, ils n’hésitaient pas à mélanger ces esthétiques musicales avec le reggae voir même le disco ou la valse, et parfois, dans la même chanson !

Leurs points forts : l’énergie, l’humour et cet esprit de rébellion qui leur est propre !

Farem tot peta, again !

https://www.facebook.com/martospikeurs

► DJT Purple

Djt Purple fait ses premiers pas sur platines vinyles en 2007… Programmée en club et festival dès 2014, elle se produit sur scène au côté d’artistes tels que Ixindamix, Neurokontrol, dj Fly, Elisa Do Brasil, Isaac Maya, General Levy, The Bloody Beetroots… Partant d’un principe « no limit », elle produit des mix aux multiples facettes, de savants cocktails drum and bass ultra Dancefloor. On y retrouve Deep, Jungle, Ragga, Neurofunk, et quelques variantes Dubstep voire même Raggatek. Instinctive et riche de ses expériences scéniques et d’une recherche musicale multiculturelle, elle expose un univers éclectique, où force et sensibilité se mêlent.

Un voyage qui s’annonce aussi turbulent qu’épique !

https://www.youtube.com/user/DjPurpul

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T20:00:00+01:00 – 2023-12-09T23:59:00+01:00

