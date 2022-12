CONCERT DES ROIS SALLE BAILLAC PUILBOREAU Catégorie d’évènement: Puilboreau

CONCERT DES ROIS SALLE BAILLAC, 22 janvier 2023, PUILBOREAU. CONCERT DES ROIS Dimanche 22 janvier 2023, 15h00 SALLE BAILLAC Nous sommes heureux de vous accueillir à notre premier concert de l’année!!! Très belle année musicale à tous ♫ Une part de galette des Rois sera offerte à la fin du spectacle . SALLE BAILLAC Rue de Baillac , 17138 PUILBOREAU PUILBOREAU Nous sommes heureux de vous accueillir à notre premier concert de l’année!!!

Très belle année musicale à tous ♫

Une part de galette des Rois sera offerte à la fin du spectacle .

2023-01-22T15:00:00+01:00

2023-01-22T16:30:00+01:00

