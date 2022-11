Bal Folk des Etournias Salle Baillac, Puilboreau (17)

Bal Folk des Etournias Samedi 25 février 2023, 21h00 Salle Baillac, Puilboreau (17) avec Khaverim et Les Toqués du Tempo Salle Baillac, Puilboreau (17) 3, Rue de Baillac Salle Baillac, 17138 Puilboreau, France BAL FOLK DES ETOURNIAS 21h00 Entrée : 7 euros Organisé par Les Etournias Avec Khaverim et Les Toqués du Tempo Stage danses d'Israel l'aprés midi Salle BaillacPuilboreau 06 83 50 59 71 Lesetournias@gmail.com http://www.lesetournias.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-25T21:00:00+01:00

2023-02-26T01:00:00+01:00

Détails Autres Lieu Salle Baillac, Puilboreau (17) Adresse 3, Rue de Baillac Salle Baillac, 17138 Puilboreau, France Age maximum 110 lieuville Salle Baillac, Puilboreau (17)

