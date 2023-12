RANDONNEE PEDESTRE JO DE L’ECOLE DU SACRE-COEUR DE TREMENTINES Salle Azura 2000 Trémentines Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

Trémentines RANDONNEE PEDESTRE JO DE L’ECOLE DU SACRE-COEUR DE TREMENTINES Salle Azura 2000 Trémentines, 18 février 2024 08:00, Trémentines. Trémentines,Maine-et-Loire .

2024-02-18 fin : 2024-02-18 10:00:00. .

Salle Azura 2000

Trémentines 49340 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Mise à jour le 2023-12-06 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Heure : 08:00 Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire, Trémentines Autres Code postal 49340 Lieu Salle Azura 2000 Adresse Salle Azura 2000 Ville Trémentines Departement Maine-et-Loire Lieu Ville Salle Azura 2000 Trémentines Latitude 47.11587 Longitude -0.7943 latitude longitude 47.11587;-0.7943

Salle Azura 2000 Trémentines Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/trementines/