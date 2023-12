Bal de la Semaine occitane 2024 Salle Augustoritum, Limoges (87) Bal de la Semaine occitane 2024 Salle Augustoritum, Limoges (87), 20 janvier 2024, . Bal de la Semaine occitane 2024 Samedi 20 janvier 2024, 20h30 Salle Augustoritum, Limoges (87) 10€/5€ Bal avec Balblacar et Caniar Programme détaillé et inscription au stage et au bal de la Semaine occitane 2024 source : événement Bal de la Semaine occitane 2024 publié sur AgendaTrad Salle Augustoritum, Limoges (87) 2, Rue Félix Eboué

