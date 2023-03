Bleizi Kilkenny Salle audiovisuelle de Riantec Rianteg Catégories d’Évènement: Mor-Bihan

Bleizi Kilkenny Salle audiovisuelle de Riantec, 31 mars 2023, Rianteg. Bleizi Kilkenny Vendredi 31 mars, 09h00 Salle audiovisuelle de Riantec En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, Robyn, une jeune fille de 11 ans, aide son père à chasser la dernière Meute des loups. Mais un jour, lors d’une battue dans la forêt, Robyn rencontre Mebh, enfant le jour, louve la nuit.

Désormais pour Robyn, la menace ne vient plus des loups, mais bien des hommes. Salle audiovisuelle de Riantec Rue de la Pradène, 56670 Riantec Rianteg 56670 Mor-Bihan Breizh Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T09:00:00+02:00 – 2023-03-31T11:30:00+02:00

