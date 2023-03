Bleizi droch ha bleizi dous Salle audiovisuelle de Riantec Rianteg Catégories d’Évènement: Mor-Bihan

Bleizi droch ha bleizi dous Salle audiovisuelle de Riantec, 31 mars 2023, Rianteg. Bleizi droch ha bleizi dous Vendredi 31 mars, 09h00 Salle audiovisuelle de Riantec Un loup qui se croit le plus beau, un louveteau qui veut chasser tout seul, un petit loup qui aime la compagnie… Des loups, en veux-tu, en voilà ! Ils roulent des mécaniques, s’imaginent régner sur tous les autres animaux, mais au fond, c’est bien connu : les loups ont tous un cœur d’artichaut ! Six courts métrages pour découvrir toutes leurs facettes, dans une large palette de techniques d’animation ! Salle audiovisuelle de Riantec Rue de la Pradène, 56670 Riantec Rianteg 56670 Mor-Bihan Breizh Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T09:00:00+02:00 – 2023-03-31T11:30:00+02:00

