Tournée cinéma en breton Salle audiovisuelle de Riantec, 31 mars 2023, Riantec. Tournée cinéma en breton Vendredi 31 mars, 09h00 Salle audiovisuelle de Riantec Depuis 2003, Emglev Bro an Oriant propose des tournées cinéma en langue bretonne à destination des élèves des écoles bilingues Divaskell, Div Yezh et Diwan du Pays de Lorient, en partenariat avec Daoulagad Breizh. Celles-ci sont proposées dans le cadre du Mois de la Langue bretonne, avec le soutien de la Région Bretagne. Tournée cinéma au Pays de Lorient Salle audiovisuelle de Riantec Rue de la Pradène, 56670 Riantec Riantec 56670 Morbihan Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.emglevbroanoriant.bzh/spip.php?rubrique28 »}, {« type »: « email », « value »: « deiziou@ebo.bzh »}, {« type »: « phone », « value »: « 0297213705 »}] [{« link »: « https://www.emglevbroanoriant.bzh/spip.php?rubrique28 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

