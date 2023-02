Carnaval de Balma – Mercredi 15 mars Salle audio Marie Laurencin Balma Catégories d’Évènement: Balma

Carnaval de Balma – Mercredi 15 mars Salle audio Marie Laurencin, 15 mars 2023, Balma. Carnaval de Balma – Mercredi 15 mars Mercredi 15 mars, 15h30 Salle audio Marie Laurencin

La Ville de Balma vous donne rendez-vous pour son incontournable Carnaval, sur le thème « Les légendes de Brocéliande et du Roi Arthur » Salle audio Marie Laurencin 6 Route de Mons, 31130 Balma Balma 31130 Haute-Garonne Occitanie On vous attend nombreux comme toujours et munis de votre plus beau costume pour déambuler en musique dans les rues de Balma ! L’après-midi se poursuivra au Parc de Lagarde et un goûter sera offert par la Ville.

Départ du parking de l’école élémentaire Marie Laurencin

En cas d’intempéries, la fête sera maintenue à 15h30 sur la Place de la Libération.

