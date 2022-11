Ateliers connaissance de soi et communication positive – Samedi 19 novembre Salle audio Marie Laurencin Balma Catégories d’évènement: Balma

Haute-Garonne

Ateliers connaissance de soi et communication positive – Samedi 19 novembre Salle audio Marie Laurencin, 19 novembre 2022, Balma. Ateliers connaissance de soi et communication positive – Samedi 19 novembre Samedi 19 novembre, 09h30 Salle audio Marie Laurencin

Renseignements

Osez prendre la parole en public est utile : exprimer clairement son point de vue, faire une présentation en milieu professionnel scolaire ou universitaire, promouvoir un projet. Salle audio Marie Laurencin 6 Route de Mons, 31130 Balma Balma 31130 Haute-Garonne Occitanie Pourtant, vous envisagez ces exercices avec appréhension. Rassurez-vous,

apprendre à parler en public n’est pas inné, c’est une compétence qui s’acquiert. Alors si vous souhaitez perfectionner vos prises de parole en toutes circonstances, cet atelier est fait pour vous. Vous découvrirez comment vaincre son trac, gérer son stress, structurer son discours, travailler sa posture et captiver son auditoire, tout en étant vous-même. Tarifs :

adhérents MJC 35 €

non adhérents MJC 45 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-19T09:30:00+01:00

2022-11-19T13:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Balma, Haute-Garonne Autres Lieu Salle audio Marie Laurencin Adresse 6 Route de Mons, 31130 Balma Ville Balma lieuville Salle audio Marie Laurencin Balma Departement Haute-Garonne

Salle audio Marie Laurencin Balma Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/balma/

Ateliers connaissance de soi et communication positive – Samedi 19 novembre Salle audio Marie Laurencin 2022-11-19 was last modified: by Ateliers connaissance de soi et communication positive – Samedi 19 novembre Salle audio Marie Laurencin Salle audio Marie Laurencin 19 novembre 2022 Balma Salle audio Marie Laurencin Balma

Balma Haute-Garonne