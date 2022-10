Atelier Fresque du Climat – Dimanche 9 octobre Salle audio Marie Laurencin Balma Catégories d’évènement: Balma

Atelier Fresque du Climat – Dimanche 9 octobre
Dimanche 9 octobre, 14h30
Salle audio Marie Laurencin

L’APCVEB est heureuse de vous inviter à un nouvel atelier gratuit de la Fresque du Climat Salle audio Marie Laurencin 6 Route de Mons, 31130 Balma Balma 31130 Haute-Garonne Occitanie C’est un outil fabuleux et extrêmement pédagogique permettant de comprendre rapidement les causes et les effets du changement climatique.

2022-10-09T14:30:00+02:00

2022-10-09T17:30:00+02:00

