STAGE D’ÉCRITURE Salle Au Chant de l’Eau Vagney, 13 octobre 2023, Vagney.

Vagney,Vosges

Thème « PORTRAITS » par le Cie Au Fil De L’Astre. Pour adolescents et adultes. Encadré par Samuel Garcia Filhastre. Sur inscription.. Adultes

Vendredi 2023-10-13 19:00:00 fin : 2023-10-13 21:00:00. 0 EUR.

Salle Au Chant de l’Eau rue du Jumelage

Vagney 88120 Vosges Grand Est



PORTRAITS » by Cie Au Fil De L’Astre. For teenagers and adults. Supervised by Samuel Garcia Filhastre. Registration required.

RETRATOS » de Cie Au Fil De L’Astre. Para adolescentes y adultos. Dirigido por Samuel García Filhastre. Inscripción obligatoria.

Thema « PORTRAITS » von der Cie Au Fil De L’Astre. Für Jugendliche und Erwachsene. Betreut von Samuel Garcia Filhastre. Nach Anmeldung.

Mise à jour le 2023-09-21 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES