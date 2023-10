Bal Folk Salle au bout d’un chemon de terre, Sandillon (45) Bal Folk Salle au bout d’un chemon de terre, Sandillon (45), 19 novembre 2023, . Bal Folk Dimanche 19 novembre, 14h30 Salle au bout d’un chemon de terre, Sandillon (45) prix livre et conscient Bal folk d’après midi parfait pour les journées automnales ! Venez profiter du passage dans la région de Trio Mozaik (Drome) auquel s’ajoute un groupe plus local bien connu Zurka, qui nous invitera en douceur à commencer ce bal Buvette partagée Pas de réservation mais n’hésitez pas à venir nombreux source : événement Bal Folk publié sur AgendaTrad Salle au bout d’un chemon de terre, Sandillon (45) 1260 route de Férolles

