Salon Art&dien Salle Attane, 31 mars 2023, Saint-Yrieix-la-Perche.

Pour sa 16e édition, le salon Art&dien s’inscrit dans les Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA) afin de proposer une découverte immersive des savoir-faire locaux.

À destination du public le plus large possible, le salon met en lumière des créations uniques et singulières. Il sera situé salle Attane, un espace au cœur de la cité médiévale dont la réhabilitation a largement bénéficié de l’expérience des artisans du territoire.

À deux pas de l’espace d’exposition, la collégiale – en cours de restauration – offre d’ailleurs un exemple des compétences réunies dans le respect du patrimoine bâti.

Un temps spécifique sera dédié, le vendredi, aux scolaires afin de leur faire permettre de visiter le salon, rencontrer les professionnels en démonstrations et découvrir ainsi : quelques matières et savoir-faire de la filière métiers d’art.

Le salon Art&dien présentera quant à lui des artisans d’art d’excellence qui, à partir de leurs productions, assureront des démonstrations et des ateliers pendant les trois jours du weekend festif des JEMA 2023.

S’informer sur les détails du programme :

Vers le programme détaillé du Salon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T14:00:00+02:00 – 2023-03-31T19:00:00+02:00

2023-04-02T14:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

savoir-faire métiers d’art

Ville de Saint-Yrieix