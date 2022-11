les baletis de l’ESCAL salle Atlantide ESCAL, Marguerittes (30)

Gratuit

avec OSCO salle Atlantide ESCAL, Marguerittes (30) 7 Ter, Rue des Cévennes salle Atlantide ESCAL, 30320 Marguerittes, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/39681 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Nouvell soirée famille avec nos amis de l’ESCAL sur le thème de Noël. Avant bal initiation et soirée raclette en repas partagé, amenez votre fromage et concours de pull de Noël moche. Inscription pour les animations et le repas d’avant bal au 04 66 75 28 97 (ESCAL) A partir de 21 h 00 bal trad gratuit animé par OSCO. source : événement les baletis de l’ESCAL publié sur AgendaTrad

