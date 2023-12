CONCERT HOMMAGE À ELVIS PRESLEY Salle Athéna La Ferté-Bernard Catégories d’Évènement: La Ferté-Bernard

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-28 20:00:00

fin : 2024-03-28 . Places en prévente sur : https://www.helloasso.com/asso…/inner-wheel-club-du-perche. 20 € (18€ en prévente jusqu’au 31/01). 15 €/enf – 12 ans. Organisé par Inner Wheel Club du Perche .

Salle Athéna

La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire

