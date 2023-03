Ateliers ZérÔ stress MARS 23 Salle atelier de l’école de Fourquevaux Fourquevaux Catégories d’Évènement: Fourquevaux

Ateliers ZérÔ stress MARS 23 Salle atelier de l’école de Fourquevaux, 18 mars 2023, Fourquevaux. Ateliers ZérÔ stress MARS 23 18 mars – 1 avril Salle atelier de l’école de Fourquevaux Ouvert à tous sans prérequis. Tenue souple et bouteille d’eau. Inscription obligatoire par tél. ou mail. Assurance 5€. Tarif : libre. Le stress est devenu chronique dans nos vies.

Participer aux ateliers ZérÔ stress vous permet de comprendre ce qu’est le stress et comment il se matérialise dans votre vie et dans votre corps. Vous apprendrez les moyens de le maîtriser grâce à différents outils faciles à mettre en oeuvre au quotidien.

Nous mettrons en pratique quelques-uns de ces outils afin que vous puissiez vous les approprier : des exercices de souffle, la cohérence cardiaque, des visualisations.

