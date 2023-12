La Créativité en Vacances, Ateliers Créatifs à Auzeville-Tolosane Salle Atelier Auzeville-Tolosane Auzeville-Tolosane, 27 décembre 2023, Auzeville-Tolosane.

✨ Plongez dans les Fêtes à Auzeville-Tolosane du 27 au 31 décembre !

Rejoignez-nous pour les ateliers ‘La Créativité en Vacances’ animés par Sophie Amen de Le Vengeur Masqué et Mathilde Amouroux, apicultrice passionnée

Ateliers enfants : cartes de vœux pop-up ✂️

Ateliers pour les ados/adultes mais aussi à partager avec les enfants : création de baume pour les lèvres grâce à la cire des abeilles.

✨Des propositions ludiques et immersives pour petits et/ou grands !

Et comme d’habitude chez C’Ma Créa, vous venez les mains dans les poches et vous repartez avec votre création !✨

️ Réservez vite votre place en tapant sur la plateforme HelloAsso : https://www.helloasso.com/associations/c-ma-crea/evenements/creativite-en-vacances

Les places partent très vites !

Association C’Ma Créa

#CréativitéEnVacances #AteliersCréatifs #FêtesEnFamille #AuzevilleTolosane #Artisanat #DécouverteDesAbeilles #EnfantsCréatifs #JoyeusesFêtes #associationcmacrea #sicoval #ateliernoel #ramonville #castanet #atelierenfant #toulouse #activitemanuelle #activitevacances

Salle Atelier Auzeville-Tolosane 16 chemin des écoles, 31320 Auzeville-Tolosane Auzeville-Tolosane 31320 Haute-Garonne Occitanie

Atelier Vacances Association C’Ma Créa

Créativité en Vacances @CMaCréa