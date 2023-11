En route vers Noël ! Salle Atelier Auzeville-Tolosane Auzeville-Tolosane, 15 novembre 2023, Auzeville-Tolosane.

En route vers Noël ! 15 novembre – 14 décembre Salle Atelier Auzeville-Tolosane Sur inscription

En Route vers Noël !

Retrouvez Marine, Mathilde et Magali pour créer des cadeaux uniques et personnalisés pour vos proches

Les fêtes de Noël approchent à grands pas ! C’est le moment de commencer à penser aux cadeaux que vous allez offrir à vos proches.

Vous souhaitez offrir des cadeaux uniques et personnalisés ? Vous avez envie de faire plaisir à vos proches avec des cadeaux qui leur ressemblent vraiment ? Participez à nos ateliers créatifs !

Nous proposons une large gamme d’ateliers pour tous les goûts et tous les niveaux :

* Création de décorations pour la maison et le sapin : apprenez à créer des décorations uniques et originales pour votre table de fêtes et votre sapin de Noël, à partir de matériaux simples et accessibles.

* Création de bijoux et accessoires : apprenez à créer des bijoux et accessoires personnalisés, pour vous ou pour offrir à vos proches.

* Création de cartes et étiquettes cadeaux : apprenez à créer des cartes et étiquettes cadeaux originales, pour accompagner vos cadeaux de Noël.

Au cours de ces ateliers, vous apprendrez à :

* Choisir les matériaux et les techniques adaptés à votre projet

* Créer des objets uniques, gourmands et originaux

* Personnaliser vos créations avec des motifs et des couleurs qui vous correspondent

C’est également l’occasion de passer un moment convivial en famille ou entre amis.

Alors, n’attendez plus pour vous inscrire à nos ateliers créatifs !

C’est le moment de laisser libre cours à votre imagination et de créer des cadeaux qui feront sensation !

Salle Atelier Auzeville-Tolosane 16 chemin des écoles, 31320 Auzeville-Tolosane Auzeville-Tolosane 31320 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.cmacrea.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 0681898807 »}, {« type »: « email », « value »: « courrier@cmacrea.org »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-15T15:30:00+01:00 – 2023-11-15T17:00:00+01:00

2023-12-14T20:00:00+01:00 – 2023-12-14T21:30:00+01:00

Atelier Créatif Association C’Ma Créa

En Route Vers Noel @CMACREA