Haute-Garonne Les vacances, c’est le moment de s’amuser et de créer ! Salle Atelier Auzeville-Tolosane Auzeville-Tolosane, 23 octobre 2023, Auzeville-Tolosane. Les vacances, c’est le moment de s’amuser et de créer ! 23 – 26 octobre Salle Atelier Auzeville-Tolosane Sur Inscription Les vacances, c’est le moment de s’amuser et de créer ! Nos ateliers créatifs vous proposent de découvrir différentes techniques et de laisser libre cours à votre imagination. Venez créer de 6 à 77 ans, durant des ateliers à 2 ou 4 mains !

Au programme :

* Origamis

* Peinture

* Décoration florale avec une courge

* Décoration végétale d’une bougie

* Baume pour les lèvres à base de cire d’abeille LUNDI 23 Dès 6 ans, 14h-17h30 : Origami de la nature avec Magali MARDI 24 Dès 6 ans, 14h-17h30 : Peinture de l’automne avec Magali

Adulte, 20h-21h30 : Atelier un air d’automne avec Marine MERCREDI 25 Enfant avec Adulte, 15h30-17h : Atelier un air d’automne à 4 mains avec Marine

Ado/Adulte, 18h-19h30 : Atelier un air d’automne avec Marine

Adulte, 20h -21h30 : Atelier un air d’automne avec Marine JEUDI 26 Enfant avec Adulte, 15h-17h30 : Atelier cire des abeilles à 4 mains avec Mathilde

Réservez votre place dès maintenant : https://mtr.bio/association-cma-crea Et pour les premiers inscrits -10% de remise jusqu'au 15 octobre avec le code PREMIERS A bientôt, L'association C'Ma Créa

